Цитата № 1

Перед распадом Римской империи ее элита безбедно проживала годами. Латвийские депутаты и правительство, ваша алчность и деятельность достойны сожаления. Я люблю Латвию, но очень быстро приближается момент, когда мне будет стыдно в ней жить. На самом ли деле приоритетом Латвии является человек?

Лиана Ланга, латвийская поэтесса, Latvijas Avīze, mixnews