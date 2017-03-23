Цитата № 12

Самая большая угроза нашей национальной безопасности - это наши же политики, которые делают все, что дестабилизовать ситуацию в стране. Я не видел ни одного шпиона, который нанес бы Латвии больше вреда, чем наши собственные политики
Председатель правления Brīvais vilnis Арнольд Бабрис
db.lv

Номер: 
12

Комментарии

Опубликовано чт, 03/23/2017 - 23:13 пользователем alser (не проверено)
zolotie slova

Добавить комментарий

Фото-Панорамочка

Всего просмотров 24
Куда пойти выпускникам

Цитата

Самая большая угроза нашей национальной безопасности - это наши же политики, которые делают все, что дестабилизовать ситуацию в стране. Я не видел ни одного шпиона, который нанес бы Латвии больше вреда, чем наши собственные политики
Председатель правления Brīvais vilnis Арнольд Бабрис
db.lv

Комментировать (1)

Погода

  Резекне  