Самая большая угроза нашей национальной безопасности - это наши же политики, которые делают все, что дестабилизовать ситуацию в стране. Я не видел ни одного шпиона, который нанес бы Латвии больше вреда, чем наши собственные политики
Председатель правления Brīvais vilnis Арнольд Бабрис
db.lv
Цитата № 12
Самая большая угроза нашей национальной безопасности - это наши же политики, которые делают все, что дестабилизовать ситуацию в стране. Я не видел ни одного шпиона, который нанес бы Латвии больше вреда, чем наши собственные политики
Председатель правления Brīvais vilnis Арнольд Бабрис
db.lv
Номер:
12
Комментарии
zolotie slova
Добавить комментарий