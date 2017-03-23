Цитата № 12

Самая большая угроза нашей национальной безопасности - это наши же политики, которые делают все, что дестабилизовать ситуацию в стране. Я не видел ни одного шпиона, который нанес бы Латвии больше вреда, чем наши собственные политики

Председатель правления Brīvais vilnis Арнольд Бабрис

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