Цитата № 13

Есть политические силы, которые хотят, чтобы была конфронтация между латышами и русскоязычной частью населения. По моему, это серьезно угрожает национальной безопасности. Если есть какие-то противоречия и они усиливаются, то это нельзя решить какой-то военной силой и силой вообще. Тут никакие танки и самолеты не помогут. Поэтому необходимо вести хороший диалог со всеми, чтобы люди лучше понимали, что делают политики, это только к лучшему.

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс

радио Baltkom

Привычный ответ на вопросы о ремонте дорог – денег нет! Вернее, в принципе деньги есть – ведь автоводители в этом году заплатят более полумиллиарда евро в бюджет в виде налогов. Но лишь менее четверти этой суммы - 159 миллиона евро - пойдёт на дорожный ремонт и строительство. Остальные средства будут направлены на другие нужды.

Сергей Губин

PhD, аналитический центр Certus

Delfi

У нас больше дегенератов, чем я думала. Дегенератами я называю людей, которые не заботятся о месте, где живет. Это даже не свиньи, у них просто нет понятия об эстетике, здоровье и т.д. В своей квартире мы убираем, а все, что за окном, нас не интересует. Я называю таких людей дегенератами. Если они не считают Латвию своим домом, то им пора уезжать. Не из Латвии, а вообще с планеты. Может, на Марс. Там, наверное, тоже надо намусорить.

Руководитель проекта «Большая Толока» Вита Яунземе

радио Baltkom