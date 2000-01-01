Цитата № 14

Плохие дороги – это благо

Человек, допустим, привык ездить очень легко, довольно быстро, например, на предельно допустимой скорости, и сразу на каком-то участке, где весной появились ямы, он попадает в аварию.

Ситуация с латвийскими дорогами такова, что, например, половина грунтовых дорог — в плохом состоянии. И там в принципе невозможно даже быстро ехать, поэтому и происшествия там произойти не могут. Потому что очень медленно, и если медленно ездят, тогда и последствия легкие, если что-то происходит.

Директор Департамента автомобильного движения Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс, Латвийское радио 4