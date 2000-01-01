Цитата № 22

Мы неправильно разговариваем с молодежью — мы все время пытаемся их поучать, а молодому человеку, который играет в компьютер, надо дать возможность и инструмент этим зарабатывать деньги. Многие хобби можно превратить в работу, изменив что-то в своих привычках. Ты можешь делать то, что тебе нравится, и зарабатывать этим деньги.
Кристап Петерсонс, создатель модульной системы презентаций Nime.ga 
Rus.db.lv

Номер: 
22

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Цитата

Мы неправильно разговариваем с молодежью — мы все время пытаемся их поучать, а молодому человеку, который играет в компьютер, надо дать возможность и инструмент этим зарабатывать деньги. Многие хобби можно превратить в работу, изменив что-то в своих привычках. Ты можешь делать то, что тебе нравится, и зарабатывать этим деньги.
Кристап Петерсонс, создатель модульной системы презентаций Nime.ga 
Rus.db.lv

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