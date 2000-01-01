Цитата № 24

Очень многое зависит от учителя. Но если учитель в школе начинает говорить, что латышский легион боролся за независимость Латвии, ну что это? Но так бывает! И многие дети потом в школе думают, что легион — это борцы за свободу, за независимость Латвии. А то, что при этом давали клятву Гитлеру, — это ничего не значит! И насчет репрессий тоже стоило бы говорить почестнее, в соответствии с историческими фактами. Но, к сожалению, такая вот страшноватая у нас ситуация. А ведь известно, что если народ забывает свою историю, то история может повториться, пусть не в таком виде, в другом... Это очень было бы страшно. Но об этом наше государство совсем не думает!

Артур Жвинклис, историк, исследователь Института истории Латвии ЛУ, радио Baltkom