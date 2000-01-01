Цитата № 24

Со стороны государства с течением лет постоянно росли налоги для автоводителя. Государство ищет и поддерживает способы, как собирать их еще больше. Это было бы приемлемо, если бы мы как автоводители получали адекватную отдачу. Разве государство за 26 лет построило хоть один автобан? Сколько инвестировано в освещенные шоссе, заграждения от лесных животных и т. д.? Лишь 20% дорог в Латвии имеет черное покрытие.

Марис Гулбис, бывший министр внутренних дел

Delfi

В этом году Министерство внутренних дел за внушительную сумму из средств налогоплательщиков для нужд Госполиции дополнительно закупило 40 нетрафарированных полицейских авто для регионов. Плюс еще семь у Рижского региона уже было. Нетрафарированные транспортные средства а priori не предусмотрены для предотвращения нарушений, предупреждения и привлечения внимания. Они нужны для «узколобого» скрытого контроля и наказания.

Марис Гулбис, бывший министр внутренних дел

Delfi