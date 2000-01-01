Цитата № 28

Это неправильный шаг правительства. У нас есть, как говорится, хороший плохой пример: Эстония с 1 февраля 2016 года подняла налоги так, что цена на топливо выросла сразу на 10 центов за литр, а затем продолжила повышение в 2017 году. И теперь эстонский потребитель из-за прироста цены побежал к нам. И за алкоголем ездят, и за сигаретами. Да, министр финансов говорит, что литовцы тоже собираются поднять акциз, но мы не знаем этого наверняка. И мы рискуем пойти по пути Эстонии, где после резкого поднятия цены снизилось легальное потребление топлива.

Мартиньш Стиранс, председатель Латвийской ассоциации торговцев горючим о запланированном росте акцизных налогов

Mixnews