Цитата № 31

Хоть средняя пенсия в Латвии за последние 20 лет выросла более, чем в пять раз, в роли заложников оказались те пенсионеры, которые вышли на покой «в неправильное время» — в период до 1996 года и немного спустя этот период. У таких пенсионеров в результате индексации пенсий доход поднимается очень минимально.
Latvijas Avīze

Номер: 
31

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Цитата

Хоть средняя пенсия в Латвии за последние 20 лет выросла более, чем в пять раз, в роли заложников оказались те пенсионеры, которые вышли на покой «в неправильное время» — в период до 1996 года и немного спустя этот период. У таких пенсионеров в результате индексации пенсий доход поднимается очень минимально.
Latvijas Avīze

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