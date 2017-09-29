Цитата № 39

Очень больно, когда оскорбляют места упокоения. И на других кладбищах были случаи, когда металлические кресты закручены и перекошены. Это же вандалы идут туда целенаправленно, сделать именно определенное действие. Зачем тревожить покой усопших? У евреев говорят: «Они (усопшие) — просители перед Богом за нас всех». Кладбище — это лицо нации. Если оно ухожено, значит, есть в обществе нормальные люди, и они несут моральную ответственность.
Председатель Еврейской общины Резекне Лев Сухобоков

Доктор не латыш, но очень добрый и внимательный.
Из кинофильма «Дедушка, который опаснее компьютера»

Номер: 
39

Комментарии

Опубликовано пт, 09/29/2017 - 09:10 пользователем Евгений (не проверено)
Где-то мы не дорабатываем с молодежью......хотя. "моральные уроды" были и будут всегда!

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Цитата

Очень больно, когда оскорбляют места упокоения. И на других кладбищах были случаи, когда металлические кресты закручены и перекошены. Это же вандалы идут туда целенаправленно, сделать именно определенное действие. Зачем тревожить покой усопших? У евреев говорят: «Они (усопшие) — просители перед Богом за нас всех». Кладбище — это лицо нации. Если оно ухожено, значит, есть в обществе нормальные люди, и они несут моральную ответственность.
Председатель Еврейской общины Резекне Лев Сухобоков

Доктор не латыш, но очень добрый и внимательный.
Из кинофильма «Дедушка, который опаснее компьютера»

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