Цитата № 41

Все сказано давно философами и мудрецами. Могу добавить и некоторые свои размышления на тему «Как сделать себя счастливым?» Постарайтесь сделать счастливыми людей вокруг себя, и вы это почувствуете. Свет, который вы дарите людям, многократно отразится в вас. Все возвращается».

Меценаты и филантропы Борис и Инара Тетеревы

Радио Baltkom