Цитата № 41

Все сказано давно философами и мудрецами. Могу добавить и некоторые свои размышления на тему «Как сделать себя счастливым?» Постарайтесь сделать счастливыми людей вокруг себя, и вы это почувствуете. Свет, который вы дарите людям, многократно отразится в вас. Все возвращается».
Меценаты и филантропы Борис и Инара Тетеревы
Радио Baltkom 

Номер: 
41

Добавить комментарий

Фото-Панорамочка

Всего просмотров 190
Микелис 2017

Цитата

Все сказано давно философами и мудрецами. Могу добавить и некоторые свои размышления на тему «Как сделать себя счастливым?» Постарайтесь сделать счастливыми людей вокруг себя, и вы это почувствуете. Свет, который вы дарите людям, многократно отразится в вас. Все возвращается».
Меценаты и филантропы Борис и Инара Тетеревы
Радио Baltkom 

Комментировать (0)

Погода

  Резекне  