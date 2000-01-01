Цитата № 43

... И дело не только в образовательных практиках, где не насчитывается достаточного числа учителей, способных преподавать на латышском. Главный вопрос заключается в иерархиях. Инициативы об образовании вводятся без консультаций с родителями, учителями, директорами школ. Это все подается с посылом «знайте свое место, крутитесь как хотите, но директиву выполняйте». Естественно, люди чувствуют свою второстепенность, непринадлежность к стране. А поскольку мир открыт, то они принимают решение уехать.

Политолог, доктор политических наук Андрей Бердников

радио Baltkom

Полных женщин много, я не могу сказать, что их сильно разбирают мужчины, но полные женщины всегда находят альтернативу, например, заводят себе кота. Они кастрируют и живут с ним, как с питомцем. Он выполняет многие мужские функции: он всегда дома, он волосат, он не пьет, он ждет и любит свою хозяйку. Он зависит от нее финансово, а женщинам это нравится. Это какой-то суррогат брака. И среди моих знакомых много женщин, которые замужем за котом. И это их спасение от одиночества.

Историк моды, телеведущий, искусствовед, коллекционер, писатель Александр Васильев

радио Baltkom

Пока человек не тянет ручки к деньгам налогоплательщиков, он мне безразличен. Я очень редко, когда сталкивался с такой шокирующей алчностью. Когда человеку все мало и человек действительно считает, что ему все полагается. И мерседес за государственный счет полагается, и если место на кладбище получить, то рядом с Чаксте и не какое-то, а семиместное. Если мебель за счет налогоплательщиков, то из особенных сортов дерева и так далее.

Латвийский публицист, составитель топа миллионеров Латвии Лато Лапса о Вике-Фрейберге

радио Baltkom