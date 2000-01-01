Цитата № 49

Суть реформ во всей медицине можно свести к изменению отношения. Задача и цель системы — не развивать больницы, вводить э-медицину или повышать оклады. Цель системы — вылечивать людей. Все остальное нужно только для достижения этой цели.
Анда Чакша, министр здравоохранения 
Delfi

 

Номер: 
49

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Резекненский предприниматель 2016

Цитата

Возникает ощущение тотального социального неравенства, которое поддерживается властью. Это гадко - так не должно быть. Во всяком случае, это очередной удар по репутации власти. И не стоит после этого удивляться росту пропасти между обществом и властьимущими.
Айгар Фрейманис, глава социологической компании Latvijas Fakti, советник премьер-министра Латвии 
Delfi

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