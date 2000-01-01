Возникает ощущение тотального социального неравенства, которое поддерживается властью. Это гадко - так не должно быть. Во всяком случае, это очередной удар по репутации власти. И не стоит после этого удивляться росту пропасти между обществом и властьимущими.
Айгар Фрейманис, глава социологической компании Latvijas Fakti, советник премьер-министра Латвии
Delfi
Цитата № 50
Правительство Латвии еще пару лет назад постановило, что с 1 января 2017 года всем собакам в возрасте от шести месяцев необходимо вживлять микрочип. Микросхема – это документ собаки. До сих пор он был обязателен для путешествующих четвероногих. Теперь – абсолютно для всех.
Газета «Вести сегодня»
Номер:
50
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