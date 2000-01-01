Цитата № 50

Правительство Латвии еще пару лет назад постановило, что с 1 января 2017 года всем собакам в возрасте от шести месяцев необходимо вживлять микрочип. Микросхема – это документ собаки. До сих пор он был обязателен для путешествующих четвероногих. Теперь – абсолютно для всех.

Газета «Вести сегодня»