Возникает ощущение тотального социального неравенства, которое поддерживается властью. Это гадко - так не должно быть. Во всяком случае, это очередной удар по репутации власти. И не стоит после этого удивляться росту пропасти между обществом и властьимущими.
Айгар Фрейманис, глава социологической компании Latvijas Fakti, советник премьер-министра Латвии
Delfi
Номер 48, четверг, 1 декабря 2016 года
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