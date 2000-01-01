Номер 49, четверг, 8 декабря 2016 года

Читайте в этом номере

Рассказ больного человека (Дополнено)
Просмотров: 505
Неограниченные возможности людей с особыми потребностями
Просмотров: 115
Панорама страны / В мире
Просмотров: 79
Политическая арифметика
Просмотров: 85
В Резекненской городской думе
Просмотров: 70
Вопрос с уборкой тротуаров частниками сдвинулся с мертвой точки
Просмотров: 112
У наших соседей
Просмотров: 69
Тенденции туристического бизнеса Латгалии
Просмотров: 128
RESTART — время перезагрузки
Просмотров: 98
«Переобуваемся» и переходим на зимний стиль вождения
Просмотров: 90
Очередность получения пособия
Просмотров: 62
Будни Административной инспекции
Просмотров: 68
Э-здоровье: больше вопросов, чем ответов
Просмотров: 80
Резекненскую больницу Всемирный банк не тронул
Просмотров: 58
Октябрина Лацис — 40 лет на благо города (окончание)
Просмотров: 81
Криминфо №49
Просмотров: 65
Три варианта передачи квартиры сыну
Просмотров: 77
СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 135
Просмотров: 216
3 декабря — память апостола Андрея Первозванного
Просмотров: 52
Спорт №49
Просмотров: 46

Фото-Панорамочка

Всего просмотров 93
Резекненский предприниматель 2016

Цитата

Возникает ощущение тотального социального неравенства, которое поддерживается властью. Это гадко - так не должно быть. Во всяком случае, это очередной удар по репутации власти. И не стоит после этого удивляться росту пропасти между обществом и властьимущими.
Айгар Фрейманис, глава социологической компании Latvijas Fakti, советник премьер-министра Латвии 
Delfi

Комментировать (0)

Погода

  Резекне  