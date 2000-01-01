Номер 49, четверг, 8 декабря 2016 года

Возникает ощущение тотального социального неравенства, которое поддерживается властью. Это гадко - так не должно быть. Во всяком случае, это очередной удар по репутации власти. И не стоит после этого удивляться росту пропасти между обществом и властьимущими.

Айгар Фрейманис, глава социологической компании Latvijas Fakti, советник премьер-министра Латвии

Delfi