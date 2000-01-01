Номер 1, четверг, 5 января 2017 года

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Панорама страны / В мире
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С новогодним настроением в гости к детям
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Криминфо №1
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Фото-Панорамочка

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Резекненский предприниматель 2016

Цитата

Перед распадом Римской империи ее элита безбедно проживала годами. Латвийские депутаты и правительство, ваша алчность и деятельность достойны сожаления. Я люблю Латвию, но очень быстро приближается момент, когда мне будет стыдно в ней жить. На самом ли деле приоритетом Латвии является человек?
Лиана Ланга, латвийская поэтесса, Latvijas Avīze, mixnews

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