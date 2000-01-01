Номер 10, четверг, 9 марта 2017 года

Главное, чтобы это не свелось к тому, что будем ходить с протянутой рукой к правительству и просить. Практически, если мы на три процента снижаем этот налог, то потери для Резекне могут составить от одного до двух миллионов евро. В бюджете, который и так достаточно напряженный. Поэтому мы хотим видеть, как правительство будет компенсировать эти два миллиона. Например, предоставив какой-то другой твердый налог для самоуправлений. Это может быть подоходный налог с предприятий, часть от этого налога могла бы уходить в самоуправления. Тут должна работать какая-то система. И доходы должны государством распределяться справедливо. Иначе это грозит снижением доходов бюджета, и, соответственно, неспособность самоуправления выполнять функции, назначенные ему законом. И больше всего пострадают, как всегда, образование и социальная сфера.

Мэр Резекне Александр Барташевич (о налоговой реформе, предложенной Министерством финансов)

радио Baltkom

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