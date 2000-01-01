Номер 11, четверг, 16 марта 2017 года

Читайте в этом номере

Начался ремонт городских улиц
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Панорама страны / В мире
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Так кто у нас «тормоз»?
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Надпись на памятнике будет на латгальском?
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О дорогах в поселке Плейкшни
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У наших соседей
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Борьба за бесплатный проезд для всех продолжается
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Новый вариант пособий на похороны и рождение
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С клиента вытрезвителя возьмут 79,71 евро
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Всё по плану
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Депутат Резекненской городской думы рассказывает о своей работе
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Процесс сбора мусора в Резекне
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Планы по развитию cеверного района воплощаются
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О «бессобачных» и «собачниках»
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В стихах душа поэта отзовется
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Записался на прием? Ждем…
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Криминфо №11
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Спорт №11
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Мой любимый автомобиль
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Вывесочники
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Фото-Панорамочка

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Масленица 2017 (4)

Цитата

Давайте начнем с того, что в демократических странах всегда выбирает народ. А, если он не может выбрать нормальных, значит – народ и виноват. Я вообще хочу обратиться ко всем избирателям: люди, думайте, когда голосуете, выбирайте нормально. Перед выборами всегда столько информации появляется о кандидатах, вот возьмите и почитайте их биографии, декларации, посмотрите, есть ли у него машина или дом. И только потом уже идите голосовать. Нередко человек делает свой выбор исходя 
из параметра «о, а этого я знаю» – поставлю ему крестик.
Экс-премьер Латвии, бывший министр сообщения, экс-депутат Сейма Вилис Криштопанс (о низком рейтинге министров правительства Мариса Кучинскиса). 
радио Baltkom

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