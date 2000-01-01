Давайте начнем с того, что в демократических странах всегда выбирает народ. А, если он не может выбрать нормальных, значит – народ и виноват. Я вообще хочу обратиться ко всем избирателям: люди, думайте, когда голосуете, выбирайте нормально. Перед выборами всегда столько информации появляется о кандидатах, вот возьмите и почитайте их биографии, декларации, посмотрите, есть ли у него машина или дом. И только потом уже идите голосовать. Нередко человек делает свой выбор исходя
из параметра «о, а этого я знаю» – поставлю ему крестик.
Экс-премьер Латвии, бывший министр сообщения, экс-депутат Сейма Вилис Криштопанс (о низком рейтинге министров правительства Мариса Кучинскиса).
радио Baltkom
Номер 11, четверг, 16 марта 2017 года
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