Самая большая угроза нашей национальной безопасности - это наши же политики, которые делают все, что дестабилизовать ситуацию в стране. Я не видел ни одного шпиона, который нанес бы Латвии больше вреда, чем наши собственные политики
Председатель правления Brīvais vilnis Арнольд Бабрис
db.lv
Номер 12, четверг, 23 марта 2017 года
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