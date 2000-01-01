Номер 12, четверг, 23 марта 2017 года

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Куда пойти выпускникам
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Панорама страны / В мире
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Свободы слабое звено…
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Самоуправление создало семь рабочих мест
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У наших соседей
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В зоне внимания Госконтроля — Резекненский край
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Rēzeknes Namsaimnieks в 2016 году произвел объемные ремонтные работы, оптимизировал структуру предприятия
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ООО Rēzeknes enerģija в 2016 году: модернизация системы учета и реконструкция теплотрасс
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АО Rēzeknes siltumtīkli в 2016 году работало с полной отдачей
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Новая машина за 169 тысяч евро
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Про улицу Путана мэр не забыл
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Депутат Резекненской городской думы рассказывает о своей работе
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Обеспечивается ли желание людей сортировать мусор?
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А был ли Саласпилсский лагерь трудовым?
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Криминфо
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Проповедь о. Алексия Виноградова в Неделю Крестопоклонную
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Спорт №12
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Всегда говори ДА
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Боец по жизни
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Большой улов медика
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Фото-Панорамочка

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Куда пойти выпускникам

Цитата

Самая большая угроза нашей национальной безопасности - это наши же политики, которые делают все, что дестабилизовать ситуацию в стране. Я не видел ни одного шпиона, который нанес бы Латвии больше вреда, чем наши собственные политики
Председатель правления Brīvais vilnis Арнольд Бабрис
db.lv

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