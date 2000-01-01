Номер 13, четверг, 30 марта 2017 года

Читайте в этом номере

Это не шутка! 1 апреля — День работника дорожной полиции Латвии
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Панорама страны / В мире
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Тревожный звоночек
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Очередной список льготников на бесплатный проезд
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У наших соседей
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В Лудзе будет самый современный завод в Европе?
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Проверенное нововведение, или за опытом в Таллин
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«Лед» тронулся, господа!
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Нет ли в кране легионеллы?
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Владельцам карты резекненца будут доступны дополнительные привилегии
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Кому принадлежит озеро Разна
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Криминфо
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Спорт №13
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Китайский язык — окно в мир Востока
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Господин, который платит
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Резекненский Поэтический Вестник №57
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Кушать подано
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Сезон открыт!
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Афиша №13
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Первоапрельский звонок
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Фото-Панорамочка

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Куда пойти выпускникам

Цитата

Есть политические силы, которые хотят, чтобы была конфронтация между латышами и русскоязычной частью населения. По моему, это серьезно угрожает национальной безопасности. Если есть какие-то противоречия и они усиливаются, то это нельзя решить какой-то военной силой и силой вообще. Тут никакие танки и самолеты не помогут. Поэтому необходимо вести хороший диалог со всеми, чтобы люди лучше понимали, что делают политики, это только к лучшему.
Мэр Вентспилса Айвар Лембергс
радио Baltkom

Привычный ответ на вопросы о ремонте дорог – денег нет! Вернее, в принципе деньги есть – ведь автоводители в этом году заплатят более полумиллиарда евро в бюджет в виде налогов. Но лишь менее четверти этой суммы - 159 миллиона евро - пойдёт на дорожный ремонт и строительство. Остальные средства будут направлены на другие нужды.
Сергей Губин
PhD, аналитический центр Certus 
Delfi

У нас больше дегенератов, чем я думала. Дегенератами я называю людей, которые не заботятся о месте, где живет. Это даже не свиньи, у них просто нет понятия об эстетике, здоровье и т.д. В своей квартире мы убираем, а все, что за окном, нас не интересует. Я называю таких людей дегенератами. Если они не считают Латвию своим домом, то им пора уезжать. Не из Латвии, а вообще с планеты. Может, на Марс. Там, наверное, тоже надо намусорить.
Руководитель проекта «Большая Толока» Вита Яунземе
радио Baltkom 

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