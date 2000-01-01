Номер 17, четверг, 27 апреля 2017 года

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Фото-Панорамочка

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Резекненский калейдоскоп сказок

Цитата

Никогда не забуду. В 1993 году один из наших премьеров заявил, что промышленность Латвии не нужна — это будет страна туризма, банков и услуг. Мы тогда решительно отказывались от всего старого. Крупным западным компаниям наша конкуренция была ни к чему, и вот в 1995 году подоспела рекомендация Всемирного банка: мол, детям и так учиться тяжело, зачем им обязательная математика, физика и химия — сделали 
их необязательными. Я считаю, это решение 
было настоящим преступлением.
Глава Ассоциации машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш 
Delfi

 

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