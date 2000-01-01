Номер 19, четверг, 11 мая 2017 года

Читайте в этом номере

Панорама страны / В мире
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Французское зеркало
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Процедура регистрации ребенка в детский сад
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У наших соседей
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Завершились собрания жителей Резекненского края
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Здоровье начинается с качественных продуктов
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О наболевшем
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Бассейн на семи холмах и под открытым небом
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Спасибо деду за Победу!
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«Бессмертный полк»
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«Власти принадлежит миг, правде — вечность»
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Значимое событие в истории Латгалии
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Глас народа
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Криминфо №19
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 146
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Спорт №19
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Главное — не бояться
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О концерте с благодарностью
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Поет Цира Толордава
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За одним столом сидели
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Фото-Панорамочка

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Велопробег

Цитата

Никогда не забуду. В 1993 году один из наших премьеров заявил, что промышленность Латвии не нужна — это будет страна туризма, банков и услуг. Мы тогда решительно отказывались от всего старого. Крупным западным компаниям наша конкуренция была ни к чему, и вот в 1995 году подоспела рекомендация Всемирного банка: мол, детям и так учиться тяжело, зачем им обязательная математика, физика и химия — сделали 
их необязательными. Я считаю, это решение 
было настоящим преступлением.
Глава Ассоциации машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш 
Delfi

 

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