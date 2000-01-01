Номер 2, четверг, 12 января 2017 года

Читайте в этом номере

Панорама страны / В мире
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Интеллигенция на юбилейном распутье
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В Резекненской городской думе
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Rēzeknes Satiksme успешно прошло сертификацию
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Лоббисты, выходите из тени
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Цены на отопление и горячее водоснабжение
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У наших соседей
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Магазины перешли из одних рук в другие
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Помочь родителям, чтобы они помогли детям
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Индульгенция для владельцев частных домов
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Питание в специальных детсадах стало платным
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Критерии качества уборки дорог и тротуаров зимой
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Депутат Резекненской городской думы рассказывает о своей работе
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Rēzeknes ūdens не будет пересматривать свой тариф
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Садик садику рознь, да плата одна
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Rēzeknes enerģija хочет снизить тариф на тепло
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Необычные резекненцы в обычном городе
Просмотров: 106
Криминфо №2
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 140
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Духовность
Просмотров: 30

Фото-Панорамочка

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Резекненский предприниматель 2016

Цитата

Последних полгода у меня есть серьезные опасения, что в какой-то момент все оборвется, и надо будет уезжать, потому что попросту больше не смогу созерцать тот идиотизм, который происходит каждый день и не меняется. Не понимаю, каким образом все это функционирует. Совесть и ответственность в этих сферах не существуют. Иногда кажется, что Латвией правит мафия, которая присвоила себе государственный образ, флаг, гимн и шлем. Факты свидетельствуют, что латышская нация мистическим образом уничтожена. За годы независимости из Латвии уехало в четыре или пять раз больше людей, чем были сосланы (в Сибирь). А теперь посмотрим, сколько сельских школ стоят закрытыми с выбитыми окнами. Это первое, что ликвидировали, чтобы выгнать людей…
Композитор Янис Лусенс
Делфи

 

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