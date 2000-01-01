Номер 21, четверг, 25 мая 2017 года

Читайте в этом номере

Праздник для всей семьи
Просмотров: 12
Панорама страны / В мире
Просмотров: 15
Секреты балтийской демографии
Просмотров: 15
У наших соседей
Просмотров: 17
Завершились собрания жителей Резекненского края (окончание)
Просмотров: 17
Выездное заседание кабмина
Просмотров: 18
В Резекненской городской думе
Просмотров: 15
Прошло три года — что изменилось
Просмотров: 22
Должники перед государством
Просмотров: 17
Выборы нас связали
Просмотров: 21
Программа добрачного обучения
Просмотров: 14
Временное прерывание регистрации авто
Просмотров: 27
Есть ли возможность перейти на бесплатное обучение
Просмотров: 16
Время работы избирательных участков города Резекне
Просмотров: 14
60 лет вместе — достойный пример молодым семьям
Просмотров: 16
Какие наши годы
Просмотров: 18
Криминфо №21
Просмотров: 19
С картой резекненца можно получить скидки на мероприятия в GORS
Просмотров: 16
О великих сынах Латгалии
Просмотров: 16
Спорт №21
Просмотров: 19

Фото-Панорамочка

Всего просмотров 61
Ночь музеев

Цитата

Никогда не забуду. В 1993 году один из наших премьеров заявил, что промышленность Латвии не нужна — это будет страна туризма, банков и услуг. Мы тогда решительно отказывались от всего старого. Крупным западным компаниям наша конкуренция была ни к чему, и вот в 1995 году подоспела рекомендация Всемирного банка: мол, детям и так учиться тяжело, зачем им обязательная математика, физика и химия — сделали 
их необязательными. Я считаю, это решение 
было настоящим преступлением.
Глава Ассоциации машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш 
Delfi

 

Комментировать (2)

Погода

  Резекне  