Мы неправильно разговариваем с молодежью — мы все время пытаемся их поучать, а молодому человеку, который играет в компьютер, надо дать возможность и инструмент этим зарабатывать деньги. Многие хобби можно превратить в работу, изменив что-то в своих привычках. Ты можешь делать то, что тебе нравится, и зарабатывать этим деньги.
Кристап Петерсонс, создатель модульной системы презентаций Nime.ga
Rus.db.lv
Номер 23, четверг, 8 июня 2017 года
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