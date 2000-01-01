Номер 23, четверг, 8 июня 2017 года

Мы неправильно разговариваем с молодежью — мы все время пытаемся их поучать, а молодому человеку, который играет в компьютер, надо дать возможность и инструмент этим зарабатывать деньги. Многие хобби можно превратить в работу, изменив что-то в своих привычках. Ты можешь делать то, что тебе нравится, и зарабатывать этим деньги.

Кристап Петерсонс, создатель модульной системы презентаций Nime.ga

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