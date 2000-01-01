Номер 23, четверг, 8 июня 2017 года

Читайте в этом номере

Идея родилась за границей, реализовалась в родном городе
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Панорама страны / В мире
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Что выбрали, то выбрали…
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Об избранных и неизбранных
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У наших соседей
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В Резекненском крае на первом месте «Согласие»
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Clean R: мы видим, что город стал чище
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И снова о парковках
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А чем заняться на каникулах?
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Аттракционы города: упадок или обновление?
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Есть ли спрос на русский язык в латышских школах
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С наступлением теплых дней увеличилось количество пьяных водителей
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Криминфо №23
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 149
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Спорт №23
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«Колорит»: отражение очарованной души и творческой энергии
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«Колорит»: отражение очарованной души и творческой энергии
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Трудоустройство молодежи
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Медведь пришел в Латгалию
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Кушать подано №23
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Фото-Панорамочка

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Обзор с семи холмов

Цитата

Мы неправильно разговариваем с молодежью — мы все время пытаемся их поучать, а молодому человеку, который играет в компьютер, надо дать возможность и инструмент этим зарабатывать деньги. Многие хобби можно превратить в работу, изменив что-то в своих привычках. Ты можешь делать то, что тебе нравится, и зарабатывать этим деньги.
Кристап Петерсонс, создатель модульной системы презентаций Nime.ga 
Rus.db.lv

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