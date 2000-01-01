Номер 25, среда, 21 июня 2017 года

Читайте в этом номере

Между войнами
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Последние решения старой думы
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У наших соседей
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Бесславный конец славного предприятия
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На балу у Золушки
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Криминфо №25
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 151
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Спорт №25
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Светлый праздник Лиго
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Отпразднуем Лиго в добром здравии
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Лиго, Лиго!
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Кушать подано №25
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Подавайте заявки на охотничий фестиваль «Праздник Мюнхгаузена 2017»
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Афиша №25
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Фото-Панорамочка

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Обзор с семи холмов

Цитата

Отныне всех владельцев туалета типа сортир ждут учет и контроль по евронормативам (LVS EN 12566–3:2005+A2:2013). Вот что гласит аннотация к документу VARAM: «Необходимо создать базу файлов регистра или данных, ввести туда адрес местонахождения децентрализованной системы канализации, имя и фамилию или название владельца, указать вид децентрализованной системы канализации (очистное сооружение, выгребная яма или септик), а также присвоить регистрационный порядковый номер».
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