Отныне всех владельцев туалета типа сортир ждут учет и контроль по евронормативам (LVS EN 12566–3:2005+A2:2013). Вот что гласит аннотация к документу VARAM: «Необходимо создать базу файлов регистра или данных, ввести туда адрес местонахождения децентрализованной системы канализации, имя и фамилию или название владельца, указать вид децентрализованной системы канализации (очистное сооружение, выгребная яма или септик), а также присвоить регистрационный порядковый номер».
Vesti.lv
Номер 25, среда, 21 июня 2017 года
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