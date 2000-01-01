Номер 26, четверг, 29 июня 2017 года

Читайте в этом номере

Начала работу новая Резекненская городская дума
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Панорама страны / В мире
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Инвалиды «гибридной войны»
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Школы не закроют, бесплатный проезд не отменят
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У наших соседей
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Уличная торговля: разрешения, требования, пошлины
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Лиго — «ароматы ванили»
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Творческие горизонты Дома культуры национальных обществ
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Латгалка с YouTube
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Раздавленное счастье
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Криминфо №26
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 152
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Спорт №26
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Какой он — наш спортивный путь?
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Резекненский Поэтический Вестник №60
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Кушать подано №26
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Доверяй, но проверяй
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Афиша №26
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Фото-Панорамочка

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Обзор с семи холмов

Цитата

В Латвии со времен независимости никогда не было правой политики. Никогда! И я готов в любой дискуссии это доказать — я довольно серьезно изучил этот вопрос. Именно это — причина всех наших экономических бед. Экономика и бизнес при высоких налогах, которые сейчас есть в Латвии, никогда не будут развиваться, а значит, люди будут уезжать. Мы сейчас теряем каждый год по 20 тысяч человек, и это прямое следствие отсутствия в стране либеральной правой экономической политики. Что делают сегодняшние так называемые «правые» партии? Проще говоря, они просто отнимают у жителей деньги через высокие налоги и по своему усмотрению делят их. Эти деньги перепадают также партийным спонсорам, идут в откаты и пр. Так какого процветания страны мы можем ожидать?
Айгарс Ростовскис, руководитель бизнес-школы Turība и президент торгово-промышленной палаты 
Rus.db.lv

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