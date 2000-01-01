Номер 27, четверг, 6 июля 2017 года

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Фото-Панорамочка

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Обзор с семи холмов

Цитата

Минимальная заработная плата сегодня не является не только панацей, но и представляет угрозу для бизнеса. Брутто-зарплата - это цифра, которую облагают налогами. Это не то, что люди видят в своем кошельке, и не то, во сколько работник обходится предпринимателю. Минимальная брутто-зарплата - обманный показатель, которым можно оперировать, к тому 
же это удобный инструмент, чтобы повысить зарплаты чиновникам.
Поэтому необходим переход от мистической брутто-зарплаты к реальным цифрам - на нетто, то есть то, что люди получают «на руки». В противном случае манипуляции с населением продолжатся, а тем, кто все это понимает, станет противно жить в этой стране и платить за этот театр.
Владелица и председатель правления швейной фабрики NEMO Инга Земдега Грапе о повышении минимальной заработной платы административными методами
Rus.db.lv

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