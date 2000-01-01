Номер 31, четверг, 3 августа 2017 года

Хоть средняя пенсия в Латвии за последние 20 лет выросла более, чем в пять раз, в роли заложников оказались те пенсионеры, которые вышли на покой «в неправильное время» — в период до 1996 года и немного спустя этот период. У таких пенсионеров в результате индексации пенсий доход поднимается очень минимально.

Latvijas Avīze