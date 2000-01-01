Номер 31, четверг, 3 августа 2017 года

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Панорама страны / В мире
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Медицина: история болезни
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В Резекненской городской думе
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Ответ на «Ошибку почтальона»
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Погодные условия байкерам не преграда
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Криминфо №31
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 157
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Из глубины веков…
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Цитата

Хоть средняя пенсия в Латвии за последние 20 лет выросла более, чем в пять раз, в роли заложников оказались те пенсионеры, которые вышли на покой «в неправильное время» — в период до 1996 года и немного спустя этот период. У таких пенсионеров в результате индексации пенсий доход поднимается очень минимально.
Latvijas Avīze

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