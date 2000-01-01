Номер 32, четверг, 10 августа 2017 года

Все последние 25 лет Латвией управляют «блатники» второго сорта, считающие, что не зазорно обкрадывать свое государство и относиться к населению как к оккупированному племени. Если бы такое отношение к жителям было, например, в Греции, то там подобное правительство оказалось бы очень быстро сметено волной народного гнева. Мы же помним, как во время кризиса власть там думала поднять пенсионный возраст и что сразу началось: массовые протестные демонстрации и битье машин. У нас такого не происходит. Протестная активность низкая. Притом всегда во всех грехах можно обвинить русских, чем правящие политики и пользуются.

Янис Юрканс — сопредседатель Комитета внешних связей латвийского «Народного фронта» и первый министр иностранных дел постсоветской Латвии

Vesti.lv

К сожалению, наш избиратель неразборчив, он не понимает, кто его обкрадывает, да и латвийское гражданское общество совершенно неактивно. Вот, например, в прессе часто появляются заметки о плохом качестве наших дорог. Но о том, почему у нас такие плохие дороги, как расходуются деньги, идущие на их содержание, — такого анализа я не видел. Для отвлечения сознания идет постоянная милитаризация населения. Всё время заявляют, что вот-вот на Латвию нападут. Поэтому нужно затянуть пояса, а деньги вкладывать в оборону.

Янис Юрканс — сопредседатель Комитета внешних связей латвийского «Народного фронта» и первый министр иностранных дел постсоветской Латвии

Vesti.lv

Латвия является одной из самых бедных стран-членов Евросоюза. В прошлом году Европарламент учредил комиссию, которая исследовала уровень коррупции в ЕС. Были опубликованы результаты исследования, и оказалось, что до пяти миллиардов евро ежегодно Латвия крадет у себя. Лишь тогда, когда избиратель начнет задумываться о том, почему у нас всё происходит так, как оно происходит, почему его обкрадывают в установленном законом порядке, кто пишет эти законы, — только тогда начнутся перемены.

Янис Юрканс — сопредседатель Комитета внешних связей латвийского «Народного фронта» и первый министр иностранных дел постсоветской Латвии.

Vesti.lv

Налогообложение пенсий — вообще нонсенс, поскольку люди фактически получают деньги от государства, которому они одалживали в течение всей своей трудовой жизни, уплачивая вместе с работодателем взносы социального страхования. Фонд государственного пенсионного страхования не предусматривает выплаты накопительных процентов за пользование средствами или выплаты неиспользованных средств в случае смерти страхователя, как это делают частные пенсионные фонды. Более того, пенсионные деньги элегантно украли, переведя однажды миллиард евро из социального бюджета в общий госбюджет. Затем эти средства израсходовали, и это одна из причин мизерных пенсий в Латвии…

депутат Сейма Елена Лазарева

db.lv