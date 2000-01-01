Еще один момент, который превращает практику СГД и допускающие ее нормы закона в пугало для любого предприятия, инвестора и вообще либерального человека – это fisching expedition. А именно, обыски и конфискации баз данных в одной только надежде на то, что удастся найти какое-нибудь нарушение, а не на основании конкретных подозрений. В большей части “старых” демократий такая практика правоохранительных органов просто запрещена законом. Почему бы тогда не обыскать вообще все латвийские предприятия и квартиры? Представьте только, как много полезной информации о всякого рода преступлениях можно было бы найти! И заявить при этом – кто против, тот против честных людей и защищает бандитов.
Репрессивная практика СГД – это ясный и очень громкий сигнал для всех инвесторов и предпринимателей – бегите, прячьте, думайте, как уберечь свою собственность, ведь в Латвии у вас могут отнять и уничтожить ее без суда и следствия.
Политтехнолог Юргис Лиепниекс, puaro.lv, db.lv
Номер 33, четверг, 17 августа 2017 года
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