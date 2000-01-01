Номер 37, четверг, 14 сентября 2017 года

Читайте в этом номере

Положить глаз на глаз
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Мой папа — самый лучший
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Панорама страны / В мире
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Четвертая беда
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В Резекненской городской думе
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Двадцать лет жизни РСЭЗ
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У наших соседей
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Резекненское краевое самоуправление планирует ввести строгие правила для осуществления захоронений
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Новый SOR готов к работе
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Clean R: итоги летнего сезона
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Нехватка нужников на естественные нужды
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Там метроном по-прежнему стучит
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Осенние забавы
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Весь сентябрь возле учебных заведений будет вестись патрулирование
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Криминфо №37
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 163
Просмотров: 88
Спорт №37
Просмотров: 31
Кино
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Кушать подано №37
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Афиша №37
Просмотров: 25

Фото-Панорамочка

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И вновь открытая площадка — пятая, юбилейная (1)

Цитата

Отцы, находите побольше свободных мгновений, чтобы побыть рядом со своими детьми и вместе провести время, ведь вашим детям это очень важно! Планируйте побольше семейных поездок, совместных мероприятий! Вы, отцы, для детей 
являетесь героями!  
Ласма Лейня

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