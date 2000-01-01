Отцы, находите побольше свободных мгновений, чтобы побыть рядом со своими детьми и вместе провести время, ведь вашим детям это очень важно! Планируйте побольше семейных поездок, совместных мероприятий! Вы, отцы, для детей
являетесь героями!
Ласма Лейня
Номер 38, четверг, 21 сентября 2017 года
Читайте в этом номере
Просмотров: 193
Просмотров: 53
Просмотров: 45
Просмотров: 22
Просмотров: 51
Просмотров: 28
Просмотров: 43
Просмотров: 49
Просмотров: 41
Просмотров: 20
Просмотров: 34
Просмотров: 40
Просмотров: 42
Просмотров: 21
Просмотров: 65
Просмотров: 23
Просмотров: 27
Просмотров: 21
Просмотров: 22
Просмотров: 28