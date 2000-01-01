Номер 38, четверг, 21 сентября 2017 года

Читайте в этом номере

Фундамент элегантности каждой женщины
Просмотров: 193
И даже через пятьдесят — с душевной теплотой в глазах
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Панорама страны / В мире
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Как пропагандисты против пропаганды боролись
Просмотров: 22
Депутаты собрались взять в долг 350 тысяч евро
Просмотров: 51
У наших соседей
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Подготовка к холодам
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Оптимизация или сокращение
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Урожай 2017: погода внесла свои коррективы
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Как закончили 2016 год предприниматели Резекненского края
Просмотров: 20
Новому делу — счастливого пути!
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Один в поле не воин
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Юридическая консультация
Просмотров: 42
Криминфо №38
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 164
Просмотров: 65
Спорт №38
Просмотров: 23
Альманаху Резекне — 20!
Просмотров: 27
Дверь в культуру и человеческую душу
Просмотров: 21
Рецепты блюд для детского питания
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Ревизия — дело нужное
Просмотров: 28

Фото-Панорамочка

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И вновь открытая площадка — пятая, юбилейная (1)

Цитата

Отцы, находите побольше свободных мгновений, чтобы побыть рядом со своими детьми и вместе провести время, ведь вашим детям это очень важно! Планируйте побольше семейных поездок, совместных мероприятий! Вы, отцы, для детей 
являетесь героями!  
Ласма Лейня

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