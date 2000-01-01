Номер 38, четверг, 21 сентября 2017 года

Отцы, находите побольше свободных мгновений, чтобы побыть рядом со своими детьми и вместе провести время, ведь вашим детям это очень важно! Планируйте побольше семейных поездок, совместных мероприятий! Вы, отцы, для детей

являетесь героями!

Ласма Лейня