Номер 40, четверг, 5 октября 2017 года

Окончательно вопрос о плате за питание детей в специализированных детских садах города пока не решен. Есть постановление думы, оно выполняется с февраля этого года и пока не отменено. Что дальше? По-видимому, последнее слово за судом. А пока родители платят, и многие из них надеются на отмену решения думы и, возможно, на возврат выплаченных за питание ребенка средств. Что ж, надежда умирает последней. А пока все эти разборки больше похожи на политические игры, нежели на заботу о детях из специализированных садиков. Кто прав — непонятно, один закон, интерпретаций много.

Андрей Покуль