Все сказано давно философами и мудрецами. Могу добавить и некоторые свои размышления на тему «Как сделать себя счастливым?» Постарайтесь сделать счастливыми людей вокруг себя, и вы это почувствуете. Свет, который вы дарите людям, многократно отразится в вас. Все возвращается».
Меценаты и филантропы Борис и Инара Тетеревы
Радио Baltkom
Номер 41, четверг, 12 октября 2017 года
Читайте в этом номере
Просмотров: 16
Просмотров: 10
Просмотров: 11
Просмотров: 13
Просмотров: 15
Просмотров: 10
Просмотров: 11
Просмотров: 16
Просмотров: 25
Просмотров: 13
Просмотров: 270
Просмотров: 23
Просмотров: 14
Просмотров: 11