Номер 45, четверг, 9 ноября 2017 года

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День Лачплесиса в Резекне
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Панорама страны / В мире
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Кто новый год встретит безработным
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У наших соседей
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Распродают земли фирмы Kvintesence
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Latvenergo закрывает центр обслуживания в Резекне
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Во избежание нарушений
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Меньше учеников — меньше средних школ
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Город трех алфавитов — языковая история столетней давности
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А по факту всё нормально
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«Домашний» руководитель
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Криминфо №45
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СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ. ЧАСТЬ 171
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Спорт №45
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Канада — возможности обучения и проживания
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Доброта не знает границ
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Благодарен художник судьбе
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Кушать подано №45
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Противостояние
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Афиша №45
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Фото-Панорамочка

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Совет да любовь! (29)

Цитата

Мир теперь стал таким маленьким... Я иногда сам не знаю, кто я. Работаю на три-четыре страны, начальник в Берлине, работа то с Сингапуром, то с Гдыней в Польше. В моем понимании национальность как таковая не имеет никакого значения. Ты просто должен быть человеком.
Я думаю, не в флаге и гимне патриотизм. Патриотизм – это не навредить своему государству. Не навредить людям с тобой рядом – близким, неблизким, чужим. Потому что все беды происходят из-за того, что волей-неволей мы делаем пакости.
Латвийский фотограф агентства Reuters, сооснователь латвийского новостного фотоагентства A.F.I. Интс Калниньш
Радио Baltkom

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