Номер 49, четверг, 7 декабря 2017 года

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Фото-Панорамочка

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Цитата

У меня такая просьба к депутатам, министрам, подумайте, как можно снизить налоги на минимальную зарплату. Таким образом мы убережем наших жителей от отъезда из Латвии и нашу страну от миграции. Если мы поднимем зарплату, у людей не 
будет смысла уезжать за границу. Разве это будет не великолепно, если мы сами на своей земле будем строить дома. Ну, придет сюда дешевая рабочая сила из-за границы, но кто здесь захочет работать? Те, кто придут сюда, увидят, что наши уехали 
собирать грибы за большие зарплаты, и они тоже захотят уехать туда. Здесь никто не останется работать за такие маленькие зарплаты.

Янис Абеле, популярный латвийский блогер соцсети YouTube 
Rus.db.lv

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