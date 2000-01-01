Номер 6, четверг, 9 февраля 2017 года

Читайте в этом номере

Latvijas valsts meži: больше сажаем, чем вырубаем
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Панорама страны / В мире
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«Домашний, старый спор славян между собою»?..
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Депутаты дискутируют о введении бесплатного проезда
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Здание GORS безопасно для посетителей
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У наших соседей
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Госконтроль прошелся по системе здравоохранения
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Карта резекненца: как ее получить и зачем
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В программе по утеплению домов участвует и Резекне
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Депутат Резекненской городской думы рассказывает о своей работе
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С молотка пойдут магазин и цеха
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Место упокоения домашних животных: быть или не быть
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СГД стимулирует вступать в брак
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Криминфо
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Спорт №6
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Метранпаж
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Елена Кияшко: выставку Balttour 2017 посетили 28 тысяч путешественников и профессионалов туризма
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Праздник творческой молодежи — Татьянин день
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Большой улов медика
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Кушать подано №6
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Фото-Панорамочка

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Встреча выпускников (1)

Цитата

Должна сказать, что я сама часто не понимаю те письма, которые сотрудники СГД пишут клиентам.
Илзе Цируле, генеральный директор СГД передача «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении
mixnews

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