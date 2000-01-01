Должна сказать, что я сама часто не понимаю те письма, которые сотрудники СГД пишут клиентам.
Илзе Цируле, генеральный директор СГД передача «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении
mixnews
Номер 6, четверг, 9 февраля 2017 года
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