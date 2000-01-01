Сегодняшняя массовая культура – это манипуляция сознания, которая вызывает в человеке искусственные потребности. Все журналы существуют, чтобы вызвать желание купить то, что нам ненужно. Мы рабы этого в большом количестве. Любая мода – это манипуляция сознанием, чтобы люди стали покупать новое. Несмотря на то, что ваши туфли не истоптались, а юбки не износились
российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский
радио Baltkom
Номер 7, четверг, 16 февраля 2017 года
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