Номер 7, четверг, 16 февраля 2017 года

Сегодняшняя массовая культура – это манипуляция сознания, которая вызывает в человеке искусственные потребности. Все журналы существуют, чтобы вызвать желание купить то, что нам ненужно. Мы рабы этого в большом количестве. Любая мода – это манипуляция сознанием, чтобы люди стали покупать новое. Несмотря на то, что ваши туфли не истоптались, а юбки не износились

российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский

радио Baltkom