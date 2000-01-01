Номер 7, четверг, 16 февраля 2017 года

Читайте в этом номере

Горожане о карте резекненца
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Панорама страны / В мире
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Ученье — свет. В конце тоннеля?..
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За январь было составлено 336 протоколов о нарушении ПДД
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Криминфо
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«День теней» в Государственном колледже пограничной охраны
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Зимние Дни русской культуры в Резекне
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Медные гравюры Юриса Бриедиса
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Фото-Панорамочка

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Встреча выпускников (1)

Цитата

Сегодняшняя массовая культура – это манипуляция сознания, которая вызывает в человеке искусственные потребности. Все журналы существуют, чтобы вызвать желание купить то, что нам ненужно. Мы рабы этого в большом количестве. Любая мода – это манипуляция сознанием, чтобы люди стали покупать новое. Несмотря на то, что ваши туфли не истоптались, а юбки не износились
российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский
радио Baltkom

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