Мы, конечно, можем взять «бедуинов» из ЕС, которых там сейчас немало. Но, откровенно говоря, мы не горим желанием это делать. Все-таки Украина, Беларусь и Россия нам ближе по менталитету. Ведь цифры говорят сами за себя: в Латвии
сейчас менее 2 миллионов жителей. По моему мнению, без 4 миллионов жителей здесь не будет никакого развития. Своих детей мы не можем нарожать, что остается? Привезти алжирцев? Ну нет! Мне кажется правильней кооперироваться с нашими восточными соседями и брать людей у них.
Председатель правления строительной компании Pro Dev Марис Стакенс (о проблеме нехватки кадров на латвийском рынке труда и необходимости ввоза гастарбайтеров)
rus.db.lv
Номер 8, четверг, 23 февраля 2017 года
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