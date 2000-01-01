Номер 8, четверг, 23 февраля 2017 года

Читайте в этом номере

Панорама страны / В мире
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Пятилетка надежды. Несбывшейся или несбыточной?
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Повышают порог создания первых классов
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У наших соседей
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Обобщены результаты опроса жителей Резекненского края
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Будем честными и справедливыми
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Официальный старт гостиницы
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Депутат Резекненской городской думы рассказывает о своей работе
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Как освободить двор от неиспользуемых машин
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Безопасность в движении
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Картины, написанные сердцем
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Что год культурный нам готовит
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Криминфо
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Спорт №8
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Юбилей под звуки органа
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Резекненский Поэтический Вестник №56
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Звери в городе
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Широкая масленица!
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Афиша №8
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Ghetto Faktors в Резекне
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Фото-Панорамочка

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Встреча выпускников (1)

Цитата

Мы, конечно, можем взять «бедуинов» из ЕС, которых там сейчас немало. Но, откровенно говоря, мы не горим желанием это делать. Все-таки Украина, Беларусь и Россия нам ближе по менталитету. Ведь цифры говорят сами за себя: в Латвии 
сейчас менее 2 миллионов жителей. По моему мнению, без 4 миллионов жителей здесь не будет никакого развития. Своих детей мы не можем нарожать, что остается? Привезти алжирцев? Ну нет! Мне кажется правильней кооперироваться с нашими восточными соседями и брать людей у них.
Председатель правления строительной компании Pro Dev Марис Стакенс (о проблеме нехватки кадров на латвийском рынке труда и необходимости ввоза гастарбайтеров)
rus.db.lv 

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