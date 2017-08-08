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Опубликовано вт, 08/08/2017 - 22:49 пользователем Kusma (не проверено)

Куда инвестировать в форекс онлайн для извлечения выгоды в 2017 году

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Цитата

Хоть средняя пенсия в Латвии за последние 20 лет выросла более, чем в пять раз, в роли заложников оказались те пенсионеры, которые вышли на покой «в неправильное время» — в период до 1996 года и немного спустя этот период. У таких пенсионеров в результате индексации пенсий доход поднимается очень минимально.
Latvijas Avīze

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