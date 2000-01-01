Шел 1132-й день войны: освобождение Резекне

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Цитата

Правительство предусмотрело также целый ряд мелких «гадостей»: повышается ставка налога на микропредприятия, уменьшается объем оборота, с которого предприятие должно стать плательщиком налога с оборота и т. д.
Так что можно говорить, что налоговая реформа приведет к выигрышу среднего и высшего чиновничества, проигрышу предпринимателей и частных собственников. Последние проиграют как в части личных доходов, так и в части ухудшения условий ведения бизнеса. А вот следствием этого будет сворачивание производства, сокращение числа рабочих мест и бегство капитала за границу. Нам этого было мало?
Публицист и правозащитник Александр Гапоненко о поправках к системе налогообложения
Vesti.lv

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