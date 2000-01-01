Велопробег

Добавить комментарий

Более подробная информация о текстовых форматах

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Панорамочка еще

Всего просмотров 318
Резекненский калейдоскоп сказок
Всего просмотров 147
Куда пойти выпускникам
Всего просмотров 407
Масленица 2017 (14)
Всего просмотров 682
Встреча выпускников (10)
Всего просмотров 266
Крещенская купель
Всего просмотров 230
Резекненский предприниматель 2016
Всего просмотров 202
ЗАБЕГ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИЛ ВСЕХ
Всего просмотров 238
Принадлежим Латвии
Всего просмотров 400
Микельдиенас 2016
Всего просмотров 300
Храмовый праздник в обновленном соборе (1)

Цитата

Никогда не забуду. В 1993 году один из наших премьеров заявил, что промышленность Латвии не нужна — это будет страна туризма, банков и услуг. Мы тогда решительно отказывались от всего старого. Крупным западным компаниям наша конкуренция была ни к чему, и вот в 1995 году подоспела рекомендация Всемирного банка: мол, детям и так учиться тяжело, зачем им обязательная математика, физика и химия — сделали 
их необязательными. Я считаю, это решение 
было настоящим преступлением.
Глава Ассоциации машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш 
Delfi

 

Комментировать (2)

Погода

  Резекне  