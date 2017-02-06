Встреча выпускников

Комментарии

Опубликовано пн, 02/06/2017 - 16:43 пользователем Antonina (не проверено)

Я много лет не появлялась в школе,и вот Юбилей. Так приятно было увидеть знакомые лица,пообщаться, посмотреть как похорошели стены нашей школы.Спасибо за всё.

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Цитата

У нас очень тяжело с верой в свое собственное государство. С одной стороны, многие доносили бы на тех, кто не платит налоги, потому что это как минимум несправедливо - ты платишь налоги, а сосед — нет. Но с другой стороны, люди не будут это делать, потому что не видят то благо, которое получат лично они, если в стране будет меньше теневой экономики. 
Наши жители не верят в тех чиновников и политиков, которые от имени государства распоряжаются этими деньгами. Когда люди видят на чиновнике костюм от Армани и видят, как чиновник путешествует за границу, то они прекрасно понимают, сколько это стоит. И понимают также, что на свою зарплату чиновника он вряд ли может себе это позволить. И тогда все становится очевидно и понятно. И это понимание не прибавляет желания как-то работать в пользу государства. Более того, как бы это горько ни звучало, но большая часть нашего общества испытывает тотальное отчуждение от того, что называют Латвийским государством.
Янис Зелменис, адвокат-партнер бюро присяжных адвокатов VARUL и налоговой консультационной фирмы BDO Latvia
rus.db.lv

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