Все-таки будущее — в добровольном сотрудничестве. А универсальное лекарство от любой ксенофобии — образование, которое в нашей стране пока не на самом высоком уровне. И это важно менять… Тот же обмен студентами — важный признак движения в правильном направлении. Например, со мной в Хельсинки учились ребята из России — совместная учеба очень сближает и показывает, что в самых разных странах молодежь живет примерно одним. На мой взгляд, и отношения местных русских с латышами очень бы выиграли, если бы существовали хорошие межшкольные программы обмена и коллаборации — надо учиться сотрудничать и дружить.

Латвийский художник Кришьянис Рийниекс

Delfi