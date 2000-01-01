Все-таки будущее — в добровольном сотрудничестве. А универсальное лекарство от любой ксенофобии — образование, которое в нашей стране пока не на самом высоком уровне. И это важно менять… Тот же обмен студентами — важный признак движения в правильном направлении. Например, со мной в Хельсинки учились ребята из России — совместная учеба очень сближает и показывает, что в самых разных странах молодежь живет примерно одним. На мой взгляд, и отношения местных русских с латышами очень бы выиграли, если бы существовали хорошие межшкольные программы обмена и коллаборации — надо учиться сотрудничать и дружить.
Латвийский художник Кришьянис Рийниекс
Delfi
VIDEO панорамочка
Тематические рубрики
Вход на сайт
Информация
|Учередитель и издатель
|ООО "Панорама Резекне"
|Председатель правления - В.Шиндлер
|Рег. удостоверение Nr. 0698
|Адрес редакции:
|Резекне, ул. Базницас, 28
|
тел./факс. 64622964
моб. тел. 29336346
|E-mail рекламного отдела: panorama.reklama@inbox.lv
|Расчетный счёт
|LV59HABA0551039221972
|Swedbank
|Рег. номер
|42403000805
Панорамочка еще
Всего просмотров 442
Всего просмотров 330
Всего просмотров 540
Всего просмотров 307
Всего просмотров 250
Всего просмотров 210
Всего просмотров 306
Всего просмотров 720
Всего просмотров 300
Цитата
Все-таки будущее — в добровольном сотрудничестве. А универсальное лекарство от любой ксенофобии — образование, которое в нашей стране пока не на самом высоком уровне. И это важно менять… Тот же обмен студентами — важный признак движения в правильном направлении. Например, со мной в Хельсинки учились ребята из России — совместная учеба очень сближает и показывает, что в самых разных странах молодежь живет примерно одним. На мой взгляд, и отношения местных русских с латышами очень бы выиграли, если бы существовали хорошие межшкольные программы обмена и коллаборации — надо учиться сотрудничать и дружить.
Погода
Популярное
- Игорь Чернявка: за 15 лет от мопеда Rīga-13 до своего мотомагазина (1,098)
-
-
- Новинки в социальных пособиях (50)
- Спорт №47 (44)
-
- Талисман северного района (35)
- Почетный гражданин Резекне 2017 — Гунта Латышева-Чударе (35)
- Школьный зоопарк закрывается (34)
- Владимир Петров: монолог актера (30)
Добавить комментарий