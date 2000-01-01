99-я годовщина Независимости

Все-таки будущее — в добровольном сотрудничестве. А универсальное лекарство от любой ксенофобии — образование, которое в нашей стране пока не на самом высоком уровне. И это важно менять… Тот же обмен студентами — важный признак движения в правильном направлении. Например, со мной в Хельсинки учились ребята из России — совместная учеба очень сближает и показывает, что в самых разных странах молодежь живет примерно одним. На мой взгляд, и отношения местных русских с латышами очень бы выиграли, если бы существовали хорошие межшкольные программы обмена и коллаборации — надо учиться сотрудничать и дружить.
Латвийский художник Кришьянис Рийниекс
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Цитата
Все-таки будущее — в добровольном сотрудничестве. А универсальное лекарство от любой ксенофобии — образование, которое в нашей стране пока не на самом высоком уровне. И это важно менять… Тот же обмен студентами — важный признак движения в правильном направлении. Например, со мной в Хельсинки учились ребята из России — совместная учеба очень сближает и показывает, что в самых разных странах молодежь живет примерно одним. На мой взгляд, и отношения местных русских с латышами очень бы выиграли, если бы существовали хорошие межшкольные программы обмена и коллаборации — надо учиться сотрудничать и дружить.
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