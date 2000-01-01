Правительство предусмотрело также целый ряд мелких «гадостей»: повышается ставка налога на микропредприятия, уменьшается объем оборота, с которого предприятие должно стать плательщиком налога с оборота и т. д.
Так что можно говорить, что налоговая реформа приведет к выигрышу среднего и высшего чиновничества, проигрышу предпринимателей и частных собственников. Последние проиграют как в части личных доходов, так и в части ухудшения условий ведения бизнеса. А вот следствием этого будет сворачивание производства, сокращение числа рабочих мест и бегство капитала за границу. Нам этого было мало?
Публицист и правозащитник Александр Гапоненко о поправках к системе налогообложения
Vesti.lv
VIDEO панорамочка
Тематические рубрики
Вход на сайт
Информация
|Учередитель и издатель
|ООО "Панорама Резекне"
|Председатель правления - В.Шиндлер
|Рег. удостоверение Nr. 0698
|Адрес редакции:
|Резекне, ул. Базницас, 28
|
тел./факс. 64622964
моб. тел. 29336346
|E-mail рекламного отдела: panorama.reklama@inbox.lv
|Расчетный счёт
|LV59HABA0551039221972
|Swedbank
|Рег. номер
|42403000805
День Освобождения Резекне
Оценка:
Еще видео
Всего просмотров 364
Всего просмотров 288
Всего просмотров 146
Всего просмотров 118
Всего просмотров 339
Фото-Панорамочка
Цитата
Правительство предусмотрело также целый ряд мелких «гадостей»: повышается ставка налога на микропредприятия, уменьшается объем оборота, с которого предприятие должно стать плательщиком налога с оборота и т. д.
Погода
Популярное
- Внимание, фотоконкурс (1,093)
- СТАРЫЙ НОВЫЙ РЕЗЕКНЕ ЧАСТЬ 156 (103)
-
- Конкурс красоты и таланта (77)
- Не забудем то, что есть (77)
- Социальные сети vs реальная жизнь (69)
-
-
-
- Концерт для поклонников хоровой музыки (58)
Добавить комментарий