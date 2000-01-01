Лиго 2017

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Цитата

В Латвии со времен независимости никогда не было правой политики. Никогда! И я готов в любой дискуссии это доказать — я довольно серьезно изучил этот вопрос. Именно это — причина всех наших экономических бед. Экономика и бизнес при высоких налогах, которые сейчас есть в Латвии, никогда не будут развиваться, а значит, люди будут уезжать. Мы сейчас теряем каждый год по 20 тысяч человек, и это прямое следствие отсутствия в стране либеральной правой экономической политики. Что делают сегодняшние так называемые «правые» партии? Проще говоря, они просто отнимают у жителей деньги через высокие налоги и по своему усмотрению делят их. Эти деньги перепадают также партийным спонсорам, идут в откаты и пр. Так какого процветания страны мы можем ожидать?
Айгарс Ростовскис, руководитель бизнес-школы Turība и президент торгово-промышленной палаты 
Rus.db.lv

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