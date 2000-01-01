Наш папа- кулинар

Мир теперь стал таким маленьким... Я иногда сам не знаю, кто я. Работаю на три-четыре страны, начальник в Берлине, работа то с Сингапуром, то с Гдыней в Польше. В моем понимании национальность как таковая не имеет никакого значения. Ты просто должен быть человеком.

Я думаю, не в флаге и гимне патриотизм. Патриотизм – это не навредить своему государству. Не навредить людям с тобой рядом – близким, неблизким, чужим. Потому что все беды происходят из-за того, что волей-неволей мы делаем пакости.

Латвийский фотограф агентства Reuters, сооснователь латвийского новостного фотоагентства A.F.I. Интс Калниньш

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